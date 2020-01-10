İletişim Müzesi bağış bekliyor - Son Dakika
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İletişim Müzesi bağış bekliyor

7 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi, iletişim tarihine ve kültürüne ışık tutmak, bilimsel çalışmalara kaynak oluşturabilmek ve başta iletişim olmak üzere tüm öğrencilere iletişim ile ilgili görsel materyal oluşturabilmek amacıyla "İletişim Müzesi" projesini hayata...

İletişim Müzesi bağış bekliyor, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi, iletişim tarihine ve kültürüne ışık tutmak, bilimsel çalışmalara kaynak oluşturabilmek ve başta iletişim olmak üzere tüm öğrencilere iletişim ile ilgili görsel materyal oluşturabilmek amacıyla "İletişim Müzesi" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.


Raflarda, çekmecelerde unutulan, tarihe tanıklık etmiş; radyo, fotoğraf makinesi, kamera, pikap, plak, makara bant gibi iletişim araçları ile hayat bulacak olan İletişim Müzesi, bağışçılarını bekliyor.


Tarihe taniklik eden iletişim araçlari, yeniden hayat bulacak


Çok sayıda bağış ile geçmişte bulunan iletişim araçlarını bünyesinde barındırması beklenen müzede, tüm iletişim araçları bağışlayanın ismiyle sergilenecek. 2020 yılı içinde bağışlarla olgunlaşacak ve zenginleşecek İletişim Müzesi, HKÜ İletişim Fakültesi fuaye alanında yapılacak açılış töreninin ardından ziyaretçilerine kapılarını açacak.


Bölgenin ve Gaziantep'in ilk ve tek İletişim Müzesi


Kurulum aşamasında olan "İletişim Müzesi" hakkında konuşan HKÜ İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölüm Başkanı ve Müze Kurucusu Prof. Dr. Bülent Küçükerdoğan, "İletişim ürünleri toplumsal bellek için çok önemlidir. Geçmişe bir nebze de olsa tanıklık etmek ve tarihin dokunduğu iletişim ürünlerine üniversitemizde yer verebilmek için kültürel açıdan bu önemli faaliyete imza atmaya karar verdik. Gelecek nesillere ve öğrencilerimize iletişimin geçtiği aşamaları anlatmanın ve geçmişe yolculuk yaptırabilmenin heyecanı ile müze için çalışmalarımıza başladık. İletişim tarihine ve kültürüne ışık tutarak hem bilimsel çalışmalara katkı sağlamak hem de eğitim-öğretime hizmet vermek amacıyla bölgenin ve Gaziantep'in ilk 'İletişim Müzesini' kuruyoruz. Tüm halkımıza, öğrencilerimize ve iletişim alanına gönül vermiş insanlarımıza bir kez daha iletmek istiyorum, Sizin bağışlarınızla güçlenecek olan İletişim Müzesine desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden tüm bağışçılara, müze kurulum aşamasında emek verenlere ve desteklerini hiç esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Edibe Sözen'e teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
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