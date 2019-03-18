Son Dakika Haberleri: İletişim Ödülü | 27. Bölüm | Survivor Türkiye - Yunanistan

İletişim Ödülü | 27. Bölüm | Survivor Türkiye - Yunanistan

10 dakika önce

Survivor Türkiye - Yunanistan | İletişim ÖdülüSurvivor Türkiye Yunanistan'da iletişim oyununun kazananları hayranlarından gelen mesajları okudular.

Survivor Türkiye - Yunanistan | İletişim Ödülü

Survivor Türkiye Yunanistan'da iletişim oyununun kazananları hayranlarından gelen mesajları okudular. Erkeklerde ödülü kazanan Okay Yusuf ve Büşra'yı ödüle götürürken, kızlarda kazanan Seda, Sude ve Hikmet'i ödüle götürdü...

İletişim ödül oyununu kazanan yarışmacılar kendilerine gelen mesajlarla moral buldular. Okay, Yusuf, Büşra, Sude, Hikmet ve Seda Survivor Türkiye Yunanistan'ın 27.bölümünde iletişim ödülünün keyfini çıkardılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:30 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başbakan, Yeni Zelanda Katliamında Müslümanları Suçlayıp Çocuğa Tokat Atan Senatör İçin Talimat Verdi Ünlü Futbolcunun Müstehcen Mesajıyla Gündeme Gelen Antonella Fiordelisi Instagram'ı Salladı Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 11:40:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İletişim Ödülü | 27. Bölüm | Survivor Türkiye - Yunanistan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]