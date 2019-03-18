İletişim Ödülü | 27. Bölüm | Survivor Türkiye - Yunanistan
10 dakika önce
Survivor Türkiye - Yunanistan | İletişim ÖdülüSurvivor Türkiye Yunanistan'da iletişim oyununun kazananları hayranlarından gelen mesajları okudular.
Survivor Türkiye
- Yunanistan
| İletişim Ödülü
Survivor Türkiye Yunanistan'da iletişim oyununun kazananları hayranlarından gelen mesajları okudular. Erkeklerde ödülü kazanan Okay Yusuf ve Büşra'yı ödüle götürürken, kızlarda kazanan Seda, Sude ve Hikmet'i ödüle götürdü...
İletişim ödül oyununu kazanan yarışmacılar kendilerine gelen mesajlarla moral buldular. Okay, Yusuf, Büşra, Sude, Hikmet ve Seda Survivor Türkiye Yunanistan'ın 27.bölümünde iletişim ödülünün keyfini çıkardılar.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:30 Kaynak: Youtube
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