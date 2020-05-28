İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 89. yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor son bölümde iletişim ödülünü kazanan yarışmacılar, en yakın arkadaşlarıyla görüşerek hasret giderdi. Cemal Can'ı konuştuğu Danla Bilic ile Yasin arasındaki geçen diyalog ise en dikkat çeken an oldu.

DANLA'NIN SÜRPRİZİ CEMAL CAN'I AĞLATTI

Cemal Can da yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile görüştü. Görüşmenin ilk anlarında arkadaşlarının kendisine doğum günü sürprizi yapmasıyla duygusal anlar yaşayan Cemal, gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmada en yakın arkadaşı Cemal Can'ı destekleyen hatta SMS sıralamasında birinci gelmesi için elinden geleni yapan Bilic, ikinci favorisinin Ardahan olduğunu söyledi.

"SEN SUS, CAR CAR KONUŞUYORSUN"

Cemal Can'ın Danla Bilic ile konuştuğu ve doğum gününü kutladıktan sonra Yasin ile aralarında geçen diyalog güldürdü. Daha önceki iletişim ödülü sırasında Cemal Can'a Yasin'in kendisine Instagram'dan 'şişman' diye mesaj attığını ortaya çıkartan Danla Bilic bu defa da Yasin Obuz'a meydan okudu. Cemal Can ile görüşmesi sırasında araya giren Yasin'e kızan Bilic, "Sen bir sus arkada car car konuşuyorsun. Her yerden çıkıyorsun. Zayıfladım artık konuşma benimle. Hesabınla vedalaş Yasin, sen görürsün" ifadelerini kullandı.