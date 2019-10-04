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İletişim öğrencileri ve sektör bu derste buluşuyor

33 dakika önce

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü seminer dersleri kapsamında sektör profesyonelleri üniversite öğrencileriyle buluşuyor.

İletişim öğrencileri ve sektör bu derste buluşuyor, System.String[]

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü seminer dersleri kapsamında sektör profesyonelleri üniversite öğrencileriyle buluşuyor.


2019-2020 öğretim yılı Güz Döneminde Seminer-3 dersi, AB İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna tarafından yürütülecek. Dönemin ilk dersinde Sibel Asna öğrencilerle tanıştı. Dersle ilgili bilgi veren Sibel Asna, özellikle iletişim alanında, özel sektörle üniversitenin olabildiğince ilişki içinde olması gerektiğini vurguladı. Dersin işlenişi ile ilgili de bilgi veren Asna "Sektörde yapılan uygulamaları öğrencilerin hissetmesi ve algılaması için dersi deneyim odaklı işleyeceğiz. Öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratikte değerlendirmesi çok önemli. Bu yüzden iletişim alanından vaka incelemeleri yaparak bunun üzerinden öğrencilerimizle yeni projeler üretmeye çalışacağız. Öğrenciler dönem sonunda, sektördeki uygulamaların neden ve nasıl yapıldığıyla ilgili önemli bilgilere sahip olacaklar" dedi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:27 Kaynak: İHA
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