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İletişim Öğrencilerine Kariyer Eğitimi - Son Dakika

İletişim Öğrencilerine Kariyer Eğitimi

03.06.2021 09:40
İletişim Öğrencilerine Kariyer Eğitimi, System.String[]

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi 'İletişim Alanında Kariyer Yolculuğu' başlıklı çevrimiçi etkinlik düzenledi.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi 'İletişim Alanında Kariyer Yolculuğu' başlıklı çevrimiçi etkinlik düzenledi. Üsküdar Üniversitesi Medya PR Birim Yöneticisi, gazeteci ve TV programı sunucusu Şaban Özdemir'in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, iletişim alanında kariyer olanakları ve mesleki tecrübeler öğrencilerle paylaşıldı.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan'ın da bulunduğu etkinlikte işbirliği ve iyi bir ekip olabilmenin önemine değinen Özdemir; "Ben iletişim fakültesinde okuyan arkadaşlarıma hep şunu söylerim; lütfen öğrencilik dönemlerini iyi değerlendirsinler, ceplerini doldurmaya gayret etsinler. Okulun sunduğu olanakları değerlendirmeye dikkat etsinler. Çok iyi ekip olmak gerekiyor. 21. yüzyıl becerilerinden biri de iyi işbirliği kurabilmek. Buradaki arkadaşlarım bazen hırslarının ya da yüksek hayallerinin kurbanı olabiliyor, arkadaşlar arasında tatlı bir rekabet olabiliyor. Bu rekabetleri en asgari düzeye, en azından yapıcı rekabete dönüştürüyor olmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir gün mezun olup bir yere geldiğinizde iyi işbirliği kurup, birlikte çalışacağınız arkadaşlarınızın olması gerekiyor. Lisans eğitiminde kurduğunuz arkadaşlıklar, dostluklar, işbirlikleri, yapmış olduğunuz paylaşımlar, güzel işlere imza atmış olmanız sizin profesyonel hayatta da yine bu güzel işlerinizi sürdürmenizi beraberinde getirecektir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. " dedi.

Teorik bilgi ve saha tecrübesinin iyi senkronize edilmesi gerektiğini dile getiren Özdemir; "Sahada çalışmayı düşünüyorsanız akademisyen dahi olsanız mutlaka okul aşamalarında sahaya iniyor olmanız gerekiyor. Mezun olan ya da iletişim fakültesini tercih edecek arkadaşlarımın şu serzenişlerine çoğu zaman şahit oluyorum, 'Torpilin varsa bir şeyler yapabilirsin. ' Benim hiçbir torpilim yoktu, tırnaklarımla kazıyarak geldim. Tanıdık ya da torpiliniz varsa bir nebze sizi bir yerde tutabilir ama bu o mevkide kalıcı olacağınız anlamına gelmez. Sizde bir beceri yoksa kendinizi geliştirmemişseniz, o anlamda bir gayretiniz de olmamışsa oradaki rüzgarın etkisi sizi çok hızlı bir şekilde savuracaktır. " diye konuştu.

Öğrencilerin meslekle ilgili sorularını da yanıtlayan Özdemir, öğrencilerin gelecek kaygısı ile ilgili ise şunları söyledi: "Mezun olduktan sonra ne iş yapacağıyla ilgili kaygısı olan arkadaşlarım var. Bence mezun olduktan sonrayı düşünmeyin. 'Anda yaşayın. ' Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Tarhan bunu hep vurgular. Anda yaşamaktan kastım şu, o an elinden gelenin en iyisini zaten yapıyorsan, geçmiş ya da gelecekle ilgili kaygının olmasına gerek yok. O an iyi şeyler yapıyorsan, görevini yerine getirip, sorumluluklarının farkında hareket ediyorsan kendini geliştirmek için bir şeyler yapabiliyorsan zaten geleceğinle ilgili de güzel şeyler olacaktır. O yüzden kaygılanma, kaygına takılıp anı ıskalama. Tabi süreç kolay değil, zorlu. "

Özdemir, öğrencilerin "Diksiyon, etkili konuşma, sunuculuk-spikerlik" konularına ilişkin sorularını cevapladı.

Program sonunda İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan, Özdemir'e katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Gümüşhane Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Şaban Özdemir, Ali Özcan, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İletişim Öğrencilerine Kariyer Eğitimi - Son Dakika


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