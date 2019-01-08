"İletişimci Gözüyle Çağdaş Sanat Yorumları" sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak.
Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'nca güney kampüsünün giriş katındaki fuaye alanında oluşturulan sergide, medya sanatı ve fotoğraf örnekleriyle tuval üzerine karışık teknik grafik ve çizim ifade biçimleri yer alacak.
Sergide, Başak Kardelen Kır, Cemre Hıdırlar, Cemre Babir, Ceylan Siviş, Dilara Demir
, Enes Gecü, Elif Yolcu, Hamidullah Yıldırım, Mehmet Cebrail Sarıkaya
, Mert Koç, Ömer Yılmaz
, Sude Nisa Akyüz, Sümeyye Bozdemir, Ufuk Karatoprak, Zeynep Taşlıçukur 'un eserleri sergilenecek.
Serginin küratörlüğünü üstlenen Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ressam Seval Özcan, yaptığı açıklamada, sergide disiplinler arası eğitim ile sanatçı duyarlılığıyla yeni neslin gelişiminin önemine vurgu yapıldığını söyledi.
Sergi, 16 Ocak Çarşamba
gününe kadar ziyaret edilebilecek.