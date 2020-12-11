İletişimciler de fidan kampanyasına katıldı - Son Dakika

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ağaç dikimi etkinlikleri düzenledi.

İnönü Üniversitesi "5 Bin Çınar 5 Bin Çam Ağaçlandırma Kampanyası" kapsamında düzenlenen etkinliklere, İletişim Fakültesi ve İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi yöneticileri ile akademik ve idari personeller katıldı. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın dikilen ağaçların gelecek nesiller için nefes olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza güzel bir dünya, dünyaya da güzel çocuklar kazandırmaya çalışmak gibi yüce bir görev yürütüyoruz', diktiğimiz fidanların bizimle birlikte gelecek nesillere nefes olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu arada, İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi yöneticileri ve çeşitli fakültelerden kadın öğretim üyeleri, kendileri ve sevdikleri adına ağaç diktiler ve 5 Bin Çınar 5 Bin Çam Ağaçlandırma Kampanyası kapsamında fidan bağışında bulundular. - MALATYA