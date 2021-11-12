İletişimciler pandemiyi emojilerle anlattılar - Son Dakika

Sosyal sorumluluk projesi ile öğrenciler, pandemi sürecini emojilerle anlattı. Online ve yüz yüze eğitim, sağlık çalışanları, evde kal kuralı ile aşı ve aşılamaya ilişkin görüşleri sorulan öğrenciler, kaygılarını, hayal kırıklıklarını, beğenilerini emoji dili ile gösterdi. Doç. Dr. Çatalcalı Ceylan, dijital dünyanın ve sözsüz iletişimin dili olarak tanımlanan emojilerin gençlerin kullandığı en önemli iletişim araçlarından olduğunu ifade etti.

Proje hakkında detaylı bilgi veren Doç. Dr. Çatalcalı Ceylan, "Kapsamlı olarak düzenlediğimiz anket ile 5 konuda olumlu ve olumsuz görüşleri alan temel, surat ve el hareketleri emojileri ile ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirdik. Öğrenciler, toplam 150 olumlu ve 150 olumsuz olmak üzere 300 emoji içinde sıralama yaptılar. Projemiz temmuz ve kasım ayları arasında yapıldı. Öğrenciler çalışmanın yürütülmesi sırasında online eğitimi yeni bitirmiş ve yüz yüze eğitime geçmeyi planlamaktaydı. Proje hem online dönemi hem tekrar yüz yüze eğitime hazırlanılan ve son aylarda tamamen yüz yüze eğitime geçilen dönemi de kapsadığından önemli detaylar ortaya çıkardı" dedi.

"Yüz yüze eğitimden memnunlar"

Pandemi sürecinde üç dönem üniversitelerinden uzakta kalan ve ekim ayında yeniden eğitime geri dönen öğrencilere anket uygulandığını belirten Doç. Dr. Çatalcalı Ceylan, "Ankete göre öğrenciler, yüz yüze eğitime yönelik özellikle okul binası emojisi 52, çalar saat emojisi 26 kişi tarafından seçilerek, eğitim yeri ve zaman ile uyarıcılar açısından temel emojileri tespit ettiler. Öğrenciler pandemi sürecinde yüz yüze eğitime geçiş kararını okullarına kavuşmaktan memnun ancak sınırlanmaktan memnun olmadıklarını dile getirdiler. Surat emojileri dağılımlarında ise öğrenciler, kalp şeklinde gözlerle gülenemoji olumlu olarak seçildi ancak ifadesiz emojisi ile pandemi sürecinin getireceklerinin bilinmemesinden dolayı, kaygılarını ifade ettiler. El hareketleri emojilerinde de; yazan el olumlu ve birleşen eller olumsuz olarak seçildi ve öğrencilerin pandemi döneminde yüz yüze eğitime yönelik her ne kadar içinde bulundukları süreci tamamlasalar da kaygı taşıdıkları ortaya çıktı" dedi.

Doç. Dr. Çatalcalı Ceylan, "Pandemi sürecinde online eğitimin temel emojileri ise erkek teknoloji uzmanı olumlu ve bilgisayar emojisi olumsuz olarak seçildi. Öğrenciler, online eğitimi teknoloji ile birleştirerek tanımlarken, teknolojiyi yöneten emoji olarak erkek cinsiyeti tercih edildi. Surat emojileri ile bilgili emojisi ise 32 kişi tarafından, ifadesiz emojisi ise 21 kişi tarafından belirlendi. Online eğitime yönelik teknoloji ve bilgi emojileri yan yana gelirken, kaygı ve belirsizliği ifade eden emoji de kullanıldı. El hareketleri ile yükseltilmiş el 21 kişi ile beğenmiyorum başparmağı emojii ise 35 kişi tarafından seçildi. Bu bilgilerin ışığında öğrencilerin, online eğitimi teknoloji yönüyle kabul ettikleri ancak beğenmediklerini yüz yüze eğitimi daha fazla tercih ettikleri ancak sürece ilişkin kaygılı oldukları izlendi" dedi.

Sağlık çalışanlarının pandemideki yoğun emekleri takdir edildi"

Çalışmada sağlık çalışanlarına yönelik önemli çıktıların da olduğunu belirten Doç. Dr. Çatalcalı Ceylan, "Emojiler arasında kullanılan kırmızı kalp ve kırılan kırmızı kalp emojisi dikkat çekmekteydi. Sağlık çalışanlarına yönelik temel ve olumlu emojinin kırmızı kalp emojisi, surat emojilerinde gülümseye melek yüzlü emoji ve el alkış emojisi seçildi. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecindeki yoğun emekleri üniversiteli öğrenciler tarafından yüksek oranlarda takdir ve beğeni ile karşılanmış hatta çalışanlar meleğe benzetilmiştir. Ancak olumsuz emojilerde, cansız, neşesiz emoji, tek damlayla ağlayan emoji ve birleşen ellerseçilerek, sağlık çalışanları için üzüldükleri, onlar için iyi dileklerde bulunarak dua bulunduklarını yansıtmışlardır" diye konuştu.

"Aşı ve aşılanma kararını destekliyorlar"

Aşı ve aşılanma ile ilgili öğrencilerin aşılanma durumunu olumladıkları ama yine de şüphe ile yaklaştıklarını ifade eden Doç. Dr. Çatalcalı Ceylan, "Çalışmada ifadesiz emojisi ile karara tepki göstermedikleri, tarafsız, sessiz kaldıkları anlaşılmaktadır. Ancak el hareketleri emoji seçimlerinde aşılanma kararının yüksek oranlarda beğeniyorum başparmağı emojisi onaylandığı görülmektedir. Yine birleşen eller öğrenciler tarafından seçilmiş, kararın iyilik durumu için dua ettikleri belirtilmiştir" dedi.Doç. Dr. Çatalcalı Ceylan, Evde kal kuralına yönelik ise öğrencilerin temel emojilerde memnuniyet gösterdiklerini, ancak hayal kırıklığına uğramış emoji seçimi ile üzüntülerini de belirtiklerini söyledi.

Doç.Dr. Çatalcalı Ceylan, "Sonuç olarak, öğrenciler, yüz yüze eğitimden memnun ama belirsizlikleri dolayısıyla kaygılı, online eğitimin teknolojik fırsatlarını seven ama yüz yüze eğitimi tercih eden bir yaklaşım gösterdiler. Öğrenciler, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarını takdir ettikleri ve hatta onlar için dua ettiklerini belirttiler. Bu doğrultuda aşı ve aşılanma kararına katıldıklarını ancak durumdan yine de kaygılı olduklarını ifade ettiler. Uygulanan evde kalma kararına ise öğrencilerin, uyumlu ancak üzüntü ve hayal kırıklığı ile karşıladıkları anlaşıldı" dedi.

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