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İletişimin inceliklerini OSMEK'te öğreniyorlar

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan diksiyon kursundan faydalanan kursiyerler, etkili iletişim kurabilmenin inceliklerini öğreniyor.

İletişimin inceliklerini OSMEK'te öğreniyorlar, System.String[]

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan diksiyon kursundan faydalanan kursiyerler, etkili iletişim kurabilmenin inceliklerini öğreniyor.


Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK, açtığı diksiyon kursuyla öğrencilere nefes, tonlama, beden dili, söyleyiş özellikleri, yazı ve konuşma dili arasındaki fark ile etkili konuşmanın önemini aktarıyor. Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde iletişim konusunda yeteneklerini güçlendiren kursiyerler, TRT Seslendirme Sanatçısı Deniz Çevik eşliğinde konuşmanın inceliklerini öğreniyor.


Toplumun her kesiminden ilgi gören kursun oldukça verimli geçtiğini belirten kurs eğitmeni Deniz Çevik, "Sosyal bir varlık olan insan, gerek ikili iletişimlerde gerekse topluluklar karşısında daima konuşmak durumundadır. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek, başka kişilerce sevilerek dinlenmek isteriz. Bunun için de herkes tarafından anlaşılabilen, kulağa hoş gelen, güzel bir Türkçe ile konuşmamız gerekir. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz kursumuz, 80 saatlik modülden oluşuyor. İlginin ve başarının bu denli yüksek olması bizleri oldukça sevindiriyor. Ayrıca kursiyerlerimiz doğru konuşabilmeyi öğrenmenin dışında kendileri için terapi uyguluyorlar" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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