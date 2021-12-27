İletişimsizlikler İçerisinde İletişimci Olmak - Son Dakika
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İletişimsizlikler İçerisinde İletişimci Olmak

27.12.2021 14:24

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Medya Topluluğu ile Junior Atölye tarafından "İletişimsizlikler İçerisinde İletişimci Olmak" konulu bir konferans düzenlendi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Medya Topluluğu ile Junior Atölye tarafından "İletişimsizlikler İçerisinde İletişimci Olmak" konulu bir konferans düzenlendi.

Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ve N Kolay Ödeme Kuruluşu Bölge Müdürü Metin Baykal konuşmacı olarak katıldı. Halkla ilişkiler ve kurum içi halkla ilişkiler hakkında bilgi veren konuşmacılar, halkla ilişkiler alanında en önemli unsurun farklı olmak ve farklılık yaratmak olduğunu söyledi.

Öğrencilere meslek hayatlarına yönelik önemli tavsiyelerde bulunan Yusuf Ziya Yüce şunları kaydetti: "Öncelikle ikna kabiliyetiniz kuvvetli olmalı. Bunu da çok okuyarak gerçekleştirebilirsiniz. Beden dili kullanımınız çok önemli. Beden dili gelişimi için YouTube ve Tedx videoları sizler için faydalı olabilir. Ayrıca iyi bir halkla ilişkiler uzmanının diksiyonunun da iyi olması gerekir. Son olarak dijital medya yönetimi alanında da kendinizi geliştirmelisiniz. "

Metin Baykal ise üniversite yıllarında mesleki alanın belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: Habermetre
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