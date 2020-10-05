Ilgar ve Arsiyan dağlarının zirvesi beyaza büründü - Son Dakika

ARDAHAN'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçeleri arasındaki Arsiyan dağlarının zirvesine mevsimin ilk karı yağdı. Posofta bugün öğleden sonra etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle deniz seviyesinden 2750 metre yüksekliğindeki Arsiyan dağı ile 2550 rakımlı Ilgar dağı zirvesi beyaza büründü. Vatandaşlar, Ardahan'ın Posof ve Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki dağlara bu zamanlarda kar yağını belirtti. Vatandaşlar, bölgede hava durumunun sonraki günlerde normala döndüğünü söyledi.