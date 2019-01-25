Son Dakika Haberleri: Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Mevkiinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Mevkiinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

35 dakika önce

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde kar yağışı etkili oluyorKASTAMONU - Kastamonu-Çankırı sınırı arasında bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli giriş ve çıkışlarında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde kar yağışı etkili oluyor

KASTAMONU - Kastamonu- Çankırı sınırı arasında bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli giriş ve çıkışlarında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Tünelin giriş ve çıkış ağızlarında bulunan bölgelerde kar yağışı yerde tutmaya başladı.
26 Aralık 2016 tarihinde hizmete açılan ve İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde yapılan, biri 5 bin 370, diğeri ise 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelin giriş ve çıkışlarında kar yağışı etkili oluyor.
Kış aylarında sık sık ulaşımda aksamaların yaşandığı bin 875 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı'nda ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan tünel için 2012'de ilk kazma vurulmuştu.5 bin 488 metre uzunluğundaki tünel ile 16 kilometre uzunluğa sahip Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu kısalarak 11 kilometreye indi.
Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı özellikle tünele yakın olan bölgelerde yoğun şekilde yağmaya devam ediyor. Tünelin giriş ve çıkış bölgelerinde etkili olan kar yağışının sürücülere zarar vermemesi için karayolları çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

Çankırı, Ilgaz, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı Sahte Doktor, Ünlü Oyuncu Didem Balçın'ı Pişman Etti

Venezuela Ordusundan Darbe Açıklaması: Asker Halkla Karşı Karşıya Gelmeyecek Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş İçin Dikkat Çeken Sözler: Kaybetmezse Ben Siyaseti Bilmiyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 01:13:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Mevkiinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]