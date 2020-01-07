Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi hafta sonu hizmete girecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi hafta sonu hizmete girecek - Son Dakika

Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi hafta sonu hizmete girecek

6 saat önce

Kastamonu'da, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerin hizmetine sunulacak.

Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi hafta sonu hizmete girecek, System.String[]

Kastamonu'da, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerin hizmetine sunulacak.

Yapımına 2013 yılında başlanan Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, 6 kilometre uzunluğu ile Batı Karadeniz'in en uzun pistine sahip kayak merkezi olarak gösteriliyor. Sporcular, 2350 metre rakımdaki zirveden 6 kilometre kayarak 1800 metreye iniş yapacak. Yaklaşık 70 milyon liraya mal olan tesisin eşsiz manzarası ile kayakseverlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, kayak pistinin açılışının 12 Ocak Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Ilgaz Dağı'nda Ilgaz Kayak Merkezi ile Yıldıztepe Kayak Merkezi faaliyet gösteriyordu. Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin de açılmasıyla bölgedeki kayak merkezi sayısı 3'e yükselecek.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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