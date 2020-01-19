Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sömestir ve hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sömestir ve hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sömestir tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sömestir ve hafta sonu yoğunluğu, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sömestir tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Açılışı 12 Ocak'ta yapılan ve Batı Karadeniz'in 6 kilometrelik en uzun pistine sahip kayak merkezi, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Çankırı, Bartın ve Karabük başta olmak üzere pek çok ilden ziyaretçilerin akınına uğradı.

Hafta sonu ve yarıyıl tatilini fırsat bilen bazı tatilciler, merkezde kayak ve snowboard yaptı, bazıları da telesiyejle gezdi. Çocuklar da kızakla kaymanın tadını çıkardı.

"Keyifli bir pist, keyifli bir tesis"

Tatilcilerden Mahmut Ziya Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ilgaz Dağı'nın çok güzel bir atmosferinin olduğunu belirten Sarı, "Keyifli bir pist, keyifli bir tesis. Kastamonulu olup da kayak merkezinin keyfini bilmeyenlere 'Haydi Ilgaz'a' diyorum. Kar Allah'tan, buranın keyfini yaşamak kuldan." diye konuştu.

Ali Tuna Yörük de yarıyıl tatilini geçirmek için İstanbul'dan Ilgaz Dağı'na geldiğini söyledi.

Kayak merkezini çok beğendiğini dile getiren Yörük, "Burası çok güzel. Pistleri ve imkanları çok güzel. Herkesi buraya beklerim." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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