Ilgaz Belediyesi Vatandaşlara Bez Çanta Dağıttı
9 dakika önce
Ilgaz Belediyesi tarafından vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.
Ilgaz
Belediyesi tarafından vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.
Belediye Başkanı Arif Çayır
, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ni belediye olarak desteklediklerini belirtti.
İlçede daha önce kamu kurum ve kuruluşlarına geri dönüşüm kutularının yerleştirildiğini aktaran Çayır, "Bu sefer de hemşehrilerimizin evlerine personelimiz konuk oldu, proje hakkında bilgilendirme yapılarak bez çanta verildi. Böylesi önemli bir projeyi memnuniyetle destekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemine değinen Çayır, sıfır atık çalışmalarını hem bireysel hem de kurumsal olarak her zaman destekleyeceklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:54 Kaynak: AA
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