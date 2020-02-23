Ilgaz'da hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgaz'da hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Ilgaz'da hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, kar ve çam ağaçlarından oluşan doyumsuz manzarasıyla kış aylarında doğaseverlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Ulaşımda sağlanan kolaylıkların ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlayan kayak merkezinde, özellikle hafta sonlarındaki yoğunluk dikkati çekiyor.

Yusuf Berkay Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu tatili için Ilgaz'a geldiğini belirterek, "Okul gezisi için Ilgaz'a geldik. Kayak yaptık, kızakla kaydık, teleferikle yukarı çıktık, salep içtik. Çok güzel bir gün geçirdik. Ilgaz'da yapacak çok şey var. Eğlenceli bir yer." diye konuştu.

Ankara'dan öğrenci topluluğu olarak Ilgaz'a geldiğini söyleyen Muhammed Can Dama ise "Ilgaz'ı seviyoruz, çok güzel bir yer. Bugün arkadaşlarımız kayak eğitimi alacak. Güzel bir tatil geçirmek istiyoruz." dedi.

Çankırı'dan gelen Yüksel Teke, Ilgaz'ın oldukça yoğun olduğunu dile getirerek, "Cennetten bir köşe gibi, çok güzel bir yer. Doğa harikası. Çankırı'dan çıktığımızda hiç kar yoktu. Buraya yaklaştıkça kar arttı. Herkese gelmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Ilgaz'da hafta sonu yoğunluğu

Ilgaz Dağı, Çankırı, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı
İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı Van'daki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi

Son Dakika Haberleri
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 20:49:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ilgaz'da hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]