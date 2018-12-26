Ilgaz'da Kar Kalınlığı 66 Santimetreye Ulaştı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası en çok kar 66 santimetreyle Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz tesislerinde ölçüldü.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası en çok kar 66 santimetreyle Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz tesislerinde ölçüldü.



Kastamonu Meteoroloji İl Müdürlüğünün verilerine göre, Ilgaz kayak merkezini 22 santimetreyle Şenpazar ilçesi takip etti.



Kar yükseklikleri, kent merkezinde 10, merkeze bağlı Başören köyünde 17, Araç orman sahasında 11, Devrekani ilçesinde Kuz köyünde 19, İnebolu Yolüstü köyünde 18, İhsangazi'nin İngiğez köyünde 13, Taşköprü'de 3, Tosya'da ise 4 santimetre olarak ölçüldü.



Son tahminlere göre kar yağışının hafta boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

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