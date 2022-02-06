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KASTAMONU - Ilgaz'ın karlı zirvesi havadan görüntülendi - Son Dakika

KASTAMONU - Ilgaz'ın karlı zirvesi havadan görüntülendi

06.02.2022 11:41
KASTAMONU - Ilgaz'ın karlı zirvesi havadan görüntülendi

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz'ın karlı zirvesi havadan görüntülendi.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz'ın karlı zirvesi havadan görüntülendi.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Geçen haftalarda etkili olan kar yağışıyla dağ, beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlar, güzel manzara oluşturdu.

Bölgede kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşan kar ile dağın bazı bölgelerinde etkili olan sis bulutları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ağaçlar ve elektrik direkleri üzerine yapışan kar kütleleri, güzel görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu.

Dağda etkili olan kar yağışı, dronla da görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Ilgaz'ın her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

KASTAMONU - Ilgaz'ın karlı zirvesi havadan görüntülendi
KASTAMONU - Ilgaz'ın karlı zirvesi havadan görüntülendi
KASTAMONU - Ilgaz'ın karlı zirvesi havadan görüntülendi
KASTAMONU - Ilgaz'ın karlı zirvesi havadan görüntülendi

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Batı Karadeniz, Kastamonu, Çankırı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Ilgaz'ın karlı zirvesi havadan görüntülendi - Son Dakika


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