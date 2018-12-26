Son Dakika Haberleri: Ilgaz'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Ilgaz'da Kar Yağışı Devam Ediyor

2 saat önce

Ilgaz'da kar yağışı devam ediyor Ilgaz Dağı Milli Parkında kar kalınlığı 70 santimetreyi geçtiKASTAMONU - Turizmin önemli merkezlerinden olan Ilgaz Dağı Milli Parkında kar yağışının devam ettiği öğrenilirken, kar kalınlığının ise 70 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Ilgaz'da kar yağışı devam ediyor
Ilgaz Dağı Milli Parkında kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti

KASTAMONU - Turizmin önemli merkezlerinden olan Ilgaz Dağı Milli Parkında kar yağışının devam ettiği öğrenilirken, kar kalınlığının ise 70 santimetreye ulaştığı belirtildi.
Ilgaz'da devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini giderek artırıyor. Oteller bölgesi ve kayak pistlerinde kar kalınlığı 70 santimetreye kadar yükseldi. Hava sıcaklığı ise gece eksi 5'e kadar düştü. Gündüz ise hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçüldü.
Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da il merkezinde 10 santimetre, Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezinde 70 santimetre, Ilgaz Dağı Yıldız Tepe'de 30 santimetre, Devrekani'de 20 santimetre, Kastamonu Merkez Başören Köyü mevkiinde 20 santimetre, Araç'ta 12 santimetre, Tosya'da 5 santimetre, İnebolu'da 20 santimetre, Şenpazar'da 25 santimetre, İhsangazi'de 15 santimetre ve Taşköprü'de 5 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının yer yer devam edeceği belirtildi.
Kastamonu'da 215 köy yolu ulaşıma kapalı
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu İl Özel İdare tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkez'de 40, Ağlı ilçesinde 5, Araç'ta 25, Azdavay'da 16, Cide'de 21, Çatalzeytin'de 10, Devrekani'de 10, Doğanyurt'ta 7, İnebolu'da 20, Küre'de 27, Pınarbaşı'nda 7, Şenpazar'da 8, Taşköprü'de 15 ve Tosya'da 4 olmak üzere 215 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında ulaşımın yeniden sağlanması için 2 bin 370 kilometrelik güzergahta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yollarda kalan araçlara emniyet güçleri ve karayolları ekipleri müdahale ediyor
Kar'ın yağmasıyla birlikte karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yollardaki önlemlerini arttırdı. karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, tırların yanı sıra çok sayıda araçlar, Ilgaz Dağı'ndan geçerken kar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Bazı araç sürücüleri ise yolda oluşan kar nedeniyle, zincir takmak zorunda kaldı. Emniyet güçleri, Ilgaz Dağı'nda zincirsiz araçların geçişine de izin vermiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:11 Kaynak: İHA

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