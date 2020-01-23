Ilgaz'da sobadan sızan gazdan ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgaz'da sobadan sızan gazdan ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Ilgaz'da sobadan sızan gazdan ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

7 saat önce

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişinin cenazesi defnedildi.

Ilgaz'da sobadan sızan gazdan ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi, System.String[]

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişinin cenazesi defnedildi.

Hacıhasan köyünde iman nikahıyla birlikte yaşayan Zeynel Gencay ile Remziye Ciritoğlu'nun cenazesi Çankırı Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Remziye Ciritoğlu'nun cenazesi Ilgaz ilçesinde, Zeynel Gencay'ın cenazesi de Hacıhasan köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hacıhasan köyünde imam nikahıyla birlikte yaşayan Zeynel Gencay ile Remziye Ciritoğlu'ndan haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirmiş, ekiplerce camı kırarak girilen evde çift ölü bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu, Çankırı, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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