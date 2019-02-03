Son Dakika Haberleri: Ilgaz'da Sömestir ve Hafta Sonu Yoğunluğu

Ilgaz'da Sömestir ve Hafta Sonu Yoğunluğu

1 saat önce

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Ilgaz'da Sömestir ve Hafta Sonu Yoğunluğu, System.String[]
Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Ilgaz Kayak Merkezi'ne gelen tatilcilerin bir bölümü kayak yaparken, bazıları da telesiyej gezisine çıktı. Çocuklar da kızakla kaymanın tadını çıkardı.

Hafta sonu ve sömestr tatili dolayısıyla Ilgaz'a ilgi gösteren ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Ilgaz Kayak Merkezi, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Çankırı, Bartın ve Karabük başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden kayakseveri ağırlıyor.

Mustafa Berk Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu söyledi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla Ilgaz'a geldiklerini kaydeden Genç, "Öğrenci arkadaşlarla üniversite gezisi olarak bölgeye geldik. Ilgaz'a ilk kez geldik. Çok güzel bir yermiş. Bundan sonra sık sık geleceğiz." dedi.

Kayak merkezinin çok kalabalık olduğunu belirten Genç, "Burası çok güzel bir yer olduğu için kalabalık olması da çok doğal. Arkadaşlarla geldiğimiz için çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Begüm Ateş ise Ankara'dan sömestr tatili için geldiğini kaydederek, "Çok güzel bir yermiş. Tesisler oldukça iyi. Kayak merkezi harika. Kaymayı burada öğrendim. Telesiyeje ilk kez bindim. Çok güzel bir yer burası. Tatil çok güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.

Cemil Berkan Köse de yarıyıl tatili dolayısıyla Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinden geldiğini belirterek, Ilgaz'a ilk kez geldiğini ve burayı çok beğendiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:19 Kaynak: AA

Ankara, Türkiye, Ilgaz, Güncel
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