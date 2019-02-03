Ilgaz'da Sömestir ve Hafta Sonu Yoğunluğu

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Kulisleri Karıştıran Söylenti! Gökçek, Yeniden Aday mı Olmak İstiyor

Gaziantep'te İki Mühendisin Ürettiği Akıllı Saat, Dünyanın En Büyük Fuarında 'En İyi Teknoloji' Ödülünü Aldı

Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti

Toyoto'nun Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu