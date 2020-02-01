Ilgaz'da sömestr yoğunluğu - Son Dakika
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Ilgaz'da sömestr yoğunluğu

6 saat önce

ÇANKIRI ve Kastamonu arasındaki Ilgaz'da Yıldıztepe Kayak Merkezi sömestr tatilinde yoğun ilgi gördü.

Ilgaz'da sömestr yoğunluğu, System.String[]

ÇANKIRI ve Kastamonu arasındaki Ilgaz'da Yıldıztepe Kayak Merkezi sömestr tatilinde yoğun ilgi gördü.

Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, sömestr tatilinde büyük ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından rezervasyon yaptıran tatilciler, otellerin doluluk oranını yüzde yüz seviyeye ulaştırdı. Tatil boyunca otellerde tatilciler yer bulmakta zorlandı. Tatilciler, karla kaplı pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarırken, bazıları da kızaklarla kaymayı tercih etti.


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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
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