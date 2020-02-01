Ilgaz'da sömestr yoğunluğu - Son Dakika

Ilgaz'da sömestr yoğunluğu
6 saat önce
ÇANKIRI ve Kastamonu arasındaki Ilgaz'da Yıldıztepe Kayak Merkezi sömestr tatilinde yoğun ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
ÇANKIRI ve Kastamonu arasındaki Ilgaz'da Yıldıztepe Kayak Merkezi sömestr tatilinde yoğun ilgi gördü.
Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, sömestr tatilinde büyük ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından rezervasyon yaptıran tatilciler, otellerin doluluk oranını yüzde yüz seviyeye ulaştırdı. Tatil boyunca otellerde tatilciler yer bulmakta zorlandı. Tatilciler, karla kaplı pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarırken, bazıları da kızaklarla kaymayı tercih etti.
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