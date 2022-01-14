Üye Girişi
Ilgaz Dağı için "12 ay turizm" projesi - Son Dakika

Ilgaz Dağı için "12 ay turizm" projesi

14.01.2022 14:37
Ilgaz Dağı için "12 ay turizm" projesi

Ilgaz Dağı'nın turizm çeşitliliğinin ve rekabetçiliğinin artırılması amacıyla "Ilgaz Dağı Turizm Ortak Vizyon Projesi" hayata geçirildi.

Ilgaz Dağı'nın turizm çeşitliliğinin ve rekabetçiliğinin artırılması amacıyla "Ilgaz Dağı Turizm Ortak Vizyon Projesi" hayata geçirildi.

Ilgaz Kaymakamlığında Kastamonu ve Çankırı valileri başkanlığında düzenlenen toplantıda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Ilgaz Dağı Turizm Ortak Vizyon Projesi'ne ilişkin hazırlanan rapor sunuldu, Ilgaz Dağı Dağ Turizmi Eylem Planı'na ilişkin de bilgilendirme yapıldı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, Ilgaz'ı dört mevsim kullanmak üzere en iyi şekilde hazırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Ilgaz'ın dört mevsim kullanılmasının ve ziyaretçi sayılarının tüm mevsimlere eşit dağılımının önem taşıdığına dikkati çeken Ayaz, "Hedefimiz hem Kastamonu hem Çankırı olarak turizmde lokomotifimiz olan Ilgaz'ı dört mevsim kullanılacak şekilde tesisleşme ve kapasite bakımından önümüzdeki döneme hazırlamaktır." dedi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır da mevsimsel değişikliklerin kendilerini alternatif turizm arayışına yönlendirdiğini dile getirdi.

Alternatif turizm arayışının önem taşıdığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Ilgaz Dağı'nın 12 ay kullanımı konusunda güzel bir analiz çalışması yapıldı. Ortak değerimiz olan Ilgaz Dağı'nda artılarımızı kullanmamız lazım. Buraya gelen turistin daha fazla konaklaması, her iki ilin sahip olduğu değerleri ortak kullanmasıyla olacaktır. Aksi takdirde Yurduntepe ve Yıldıztepe bir veya maksimum iki günde tüketilir. Biz turistlerin bir gün Yıldıztepe'yi, bir gün Yurduntepe'yi ziyaret etmesini sağlarsak hem gereksiz yatırımlardan kurtulmuş hem de elimizdeki tesisleri efektif şekilde kullanmış oluruz."

Ilgaz Dağı'nın yaz sezonunda da ziyaretçi çekmesi hedefleniyor

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de Ilgaz Dağı'nın bütüncül bir yaklaşımla ortak vizyon kapsamında hareket edilerek dağ turizmine kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Çankırı ve Kastamonu tarafından kış sezonu haricinde Ilgaz Dağı'nın potansiyelinin kullanılmadığını gördüklerini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Ilgaz Dağı'na kıyasla dört mevsim potansiyeli kısıtlı olan birçok dağ var. Kış turizmi için önemli merkezler ancak diğer sezonlarda kongre turizmi, bisiklet ve trekking gibi etkinliklerle kış sezonuna yakın konaklama rakamlarına ulaşabiliyorlar. Ilgaz Dağı'na baktığımız da ise bitki örtüsü, doğası, havası ve suyuyla diğerlerinden çok daha fazla potansiyele sahip. Yaz sezonunda da kış sezonunda olduğu gibi konaklama ve ziyaretçi sayılarına ulaşabilirsek bizim için oldukça kıymetli olacak diye düşünüyorum."

Konuşmaların ardından Ilgaz Dağı için Ortak Vizyon Yol Haritası Raporu'nun sunumu yapıldı.

Toplantı sonrasında Kastamonu ve Çankırı valileri eşliğinde paydaş kurumlar, Çankırı Yıldıztepe Kış Turizm Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ilgaz Dağı için 12 ay turizm projesi
Ilgaz Dağı için 12 ay turizm projesi

YORUMLAR
500

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Çankırı, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı için '12 ay turizm' projesi - Son Dakika


Türkiye için gurur günü! Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan TCG Ufuk hizmete başladı Türkiye için gurur günü! Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan TCG Ufuk hizmete başladı         
15:07
Ankara-Erivan arasında ilk temas! Moskova'da gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü Ankara-Erivan arasında ilk temas! Moskova'da gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü         
14:57
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
İntiharıyla Türkiye'yi yasa boğan Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu: Yobazlık ve gericilikle itham edildik İntiharıyla Türkiye'yi yasa boğan Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
14:21
Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!         
14:05
Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu         
12:38
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56

Son Dakika Haberleri
15:07 Türkiye için gurur günü! Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan TCG Ufuk hizmete başladı
14:57 Aslan'da büyük sıkıntı! Resmi siteye göre Galatasaray'da Fatih Terim'in görevi devam ediyor
14:57 Ankara-Erivan arasında ilk temas! Moskova'da gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü
14:41 Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi
14:31 Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar
14:30 Vekiller Meclis'e gitmeyince, milyonlar 15 Ocak'ta zamlı maaş alamayacak! Maaş farkları daha sonra hesaplara yatırılacak
14:29 Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem oldu: Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına
14:28 İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi
14:04 Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!
13:15 Evsahibinin baltayla kapılarını kırdığı Suriyeli aile: Suriye'de savaştayız sandık!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 15:17:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ilgaz Dağı için "12 ay turizm" projesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement