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KASTAMONU - Ilgaz Dağı kar yağışı sonrası farklı kentlerden ziyaretçileri ağırlıyor - Son Dakika

KASTAMONU - Ilgaz Dağı kar yağışı sonrası farklı kentlerden ziyaretçileri ağırlıyor

19.12.2021 14:41

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenlerden ilgi görüyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenlerden ilgi görüyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten doğa ve kayakseveri ağırlıyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'nda, kayak sezonunun önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor. Sezon öncesi bölgede kar yağışı olduğunu öğrenen bazı amatör kayakçılar ve kızakla kaymak isteyen vatandaşlar, Ilgaz Dağı'na gelerek, hafta sonu tatillerini değerlendiriyor.

Ankara'dan Ilgaz'a gelen Fatih Kayagil, AA muhabirine, kar görmek için Ilgaz'a geldiklerini söyledi.

Çok eğlendiklerini ifade eden Kayagil, "Kar özlemini çocuklarımızla beraber Ilgaz'da gideriyoruz. Uzun yıllardır buraya gelirim. Hem ekonomik hem de aileler için uygun yerler var. Ilgaz Ankara'ya çok yakın. Çocuklar için eğlence yerleri, kayak pistleri gayet uygun. Hafta sonu için gayet güzel bir etkinlik alanı." dedi.

Bölgeye gelmeye devam edeceklerini anlatan Kayagil, "Çocuklarımızla birlikte kızakla kaydık, doğa yürüyüşü yaptık, kar topu oynadık, kara yattık. Çocuklarımızla beraber çocukluğumuzun özlemini giderdik. Ilgaz'ın en çok bizi cezbeden tarafı bu. Temiz hava, oksijen deposu. Gayet mutluyuz. Gayet güzel ve eğlenceli vakit geçirdik." diye konuştu.

Elif Beren Kayagil ise 7 yaşında olduğunu belirterek, "Kar topu oynadık, kızakla kaydık. Ilgaz'ı çok sevdim." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Ilgaz Dağı kar yağışı sonrası farklı kentlerden ziyaretçileri ağırlıyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı kar yağışı sonrası farklı kentlerden ziyaretçileri ağırlıyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı kar yağışı sonrası farklı kentlerden ziyaretçileri ağırlıyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı kar yağışı sonrası farklı kentlerden ziyaretçileri ağırlıyor

Ilgaz Dağı, Türkiye, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Ilgaz Dağı kar yağışı sonrası farklı kentlerden ziyaretçileri ağırlıyor - Son Dakika


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