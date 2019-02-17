Son Dakika Haberleri: Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

1 saat önce

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk, System.String[]
Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.


Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan Ilgaz Dağı, Kastamonu merkeze yaklaşık 40, Ankara'ya 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunuyor.

Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline gelen Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki kayak merkezinde, hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

Tatil için merkeze gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğunluktan memnun olduklarını söyledi.

Ilgaz'a çok kolay ulaşım sağlandığını ifade eden Akkaya, "Buraya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Ilgaz'a gelen herkes mutlu ayrılıyor. Tabiat güzelliği, gelenleri kendisine hayran bırakıyor." dedi.

Ilgaz'ın güzel bir dinlenme yeri olduğunu kaydeden Akkaya, herkesi kayak merkezine davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:51 Kaynak: AA

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