Ilgaz Dağı kayak sezonunun ardından sessizliğe büründü - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonunun sona ermesinin ardından sessizlik hakim oldu.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta başlayan kayak sezonu nisan ayının başında, Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde 23 Ocak'ta başlayan sezon ise geçen hafta sona erdi.

Sezon süresince İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverlerleri ağırlayan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağdaki kayak merkezlerinde doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirdi.

Dağda 65 santimetre kar olmasına rağmen sezonun sona ermesinin ardından kayak merkezleri boş kaldı.

Doğa Fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, bölgede sessizliğin hakim olduğunu söyledi.

Bölgede baharın kendini göstermeye başlayacağını belirten Keleş, "Ilgaz Dağı artık kar ve kayakseverlerden ziyade doğaseverlere kendini bırakıyor. Bir süre sonra bu karlar da eridikten sonra rengarenk çiçeklerle donanacak. Tüm doğaseverler Ilgaz Dağı'nda bu güzellikleri görme şansını bulacak." dedi.

Ilgaz'ın her mevsim ayrı güzel olduğunu ifade eden Keleş, "2021 yılının son karlı günlerini yaşıyoruz. Ilgaz Dağı atık kayakseverler yerine baharı, doğayı ve güzellikleri yaşamak isteyenlere yeni bir sayfa açacak. " diye konuştu.