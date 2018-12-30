Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Yılbaşı Yoğunluğu

Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları, telesiyej hizmetleriyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları, telesiyej hizmetleriyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.



Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kentten kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Yılbaşı tatilini Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre yükseklikte doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. 26 Aralık'ta kayak sezonunun da açılmasıyla birlikte kayakseverler, Ilgaz Dağı Milli Parkı'na adeta akın etti. Otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığı merkezde kayakseverler, sezonun da yeni açılmasıyla birlikte uzun süre sonra kayak yapmanın zevkini yaşadı.



Kayak Federasyonu Ilgaz Dağ Tesisleri Müdürü Can Erdem, "2018-2019 kış sezonumuzu 26 Aralık tarihi itibariyle açmış bulunmaktayız. Şu anda misafirlerimizin talebi çok yüksek. Sporcularımız geldi, antrenmanlarını yapıyor. Bazı hafta sonları ile özellikle yılbaşında hafta sonları otellerimiz dolmaya başladı. Şu anda yılbaşı nedeniyle Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ndeki bütün oteller yüzde 100 doluluğu ulaştı. Bütün kayakseverleri Ilgaz Dağı'na bekliyoruz" dedi.



Ilgaz Dağı'nın çok güzel manzarasının bulunduğunu ifade eden Erdem, "Ilgaz Dağı'nın zaten çok güzel bir manzarası var. Ağaçlık alanda pistlerimiz bulunuyor. Şu anda iki pistimiz açık. Misafirlerimiz karı özlemiş, kayak yapmayı özlemişler. Bu bizim için sevindirici. Karda güzel kalitede yağdı, yüksek oranda yağdı. Şu an için üçüncü pistimiz için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah kazasız belasız bir sezon diliyorum herkese" diye konuştu.



Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne Ankara'dan geldiğini söyleyen Tahir Arpacık ise, "Ilgaz Dağı'na kayak yapmaya geldik. Kayak yapmakta tecrübesiziz, bilmiyoruz, bu yüzden düştüm. Telesiyejle birkaç kez kaymayı deneyeceğim. Bakalım daha düşecek miyiz?" şeklinde konuştu.



Geçtiğimiz yıl da Ilgaz Dağı'na geldiğini belirten Arpacık, "Ben, geçtiğimiz yıl da gelmiştim, o zamanda Ilgaz güzeldi. Ilgaz Dağı güzel bir yer, tam acemiler için kayak yapmaya ideal. Düştüğünüz zaman sert düşmüyorsunuz, kar yumuşak. Burayı herkese tavsiye ediyorum, muhakkak Ilgaz Dağı'na gelsinler" ifadelerini kullandı.



Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne Samsun'dan geldiğini söyleyen bir kayaksever ise şöyle konuştu:



"Üç arkadaşımla birlikte Samsun'dan geldik. Burası çok güzel, bizde yılbaşını geçirmek için buraya geldik. Gayette arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Biraz soğuk burası, üşüdük ama çok güzel. Ben daha önce de gelmiştim Ilgaz Dağı'na, 4-5 yıl oldu. Şimdi tekrar geldik, gayette güzel ve eğleniyoruz." - KASTAMONU

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