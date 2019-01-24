Ilgaz Dağı'na "Doğa Sporcuları" İçin Kardan Ev

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (KADASK) "Anadolu'nun yüce dağı" olarak bilinen Ilgaz Dağı'na doğa sporcuları için kar evi yapıldı.

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (KADASK) "Anadolu'nun yüce dağı" olarak bilinen Ilgaz Dağı'na doğa sporcuları için kar evi yapıldı.



KADASK Başkanı Alp Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminde eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Ilgaz'ın doğa sporcuları için de vazgeçilmez bir rota olduğunu söyledi.



Dernek olarak Ilgaz'da kış faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, "Her mevsim farklı güzellikler sunan Ilgaz Dağı, kar yağışının ardından büründüğü beyaz örtünün görsel şöleniyle dağcılık ve doğa sporları tutkunlarını adeta büyülüyor. Bizler, bu kış sezonunda farklı bir etkinlik yapmak istedik ve Ilgaz Ovası mevkisinde iglo olarak bilinen kar evini inşa ettik." dedi.



Arslan, bu evin zirve yolunda herhangi bir olumsuzluk anında sporcular için bir sığınak oluşturduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Derneğimizin 13 sporcusuyla 6 saatlik çalışma sonucunda yaptığımız kar evi, aşırı rüzgarlı, kar ve tipili hava koşullarında 3 kişinin rahatlıkla kalabileceği bir yer. Yaklaşık 2,5 metre yüksekliği, 7 metrekare iç kullanım alanı olan kar evinin ağzı da kapanmaması için yüksek bırakıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu bir gece burada kamp yaptık, yemek pişirip çay demledik ve içinde geceleyerek test ettik. Dayanıklı ve sağlam bir yapı bıraktığımıza emin olduk. Çatısına Türk bayrağımızı asarak, içerisine mahsur kalabilecek sporcularımızı düşünerek vücut ısısını koruyan, rüzgar ve nemden koruyan 2 alüminyum battaniye bıraktık."



Arslan, KADASK olarak kentte dağcılık ve doğa sporlarının güvenli şekilde sürdürülebilmesi için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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