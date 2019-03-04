Son Dakika Haberleri: Ilgaz Dağı'na Tatilci İlgisi Sürüyor

Ilgaz Dağı'na Tatilci İlgisi Sürüyor

1 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne tatilcilerin ilgisi sürüyor.

Ilgaz Dağı'na Tatilci İlgisi Sürüyor, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne tatilcilerin ilgisi sürüyor.

Kastamonu ve Çankırı arasında bulunan 1875 rakımdaki Ilgaz Dağı, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Sömestir tatilinde yoğun ilgi gören Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı bugünlerde de ilgi görmeye devam ediyor. Hafta sonu çevre il ve ilçelerden gelen tatilciler, zirvelerden kayarak karın keyfini çıkardı. Tatilciler, çam ormanları ile kaplı Ilgaz Dağı'nda uzun yürüyüşler yaparak stres attı.

- Çankırı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:00 Kaynak: DHA

Kastamonu, Çankırı, Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Güncel
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