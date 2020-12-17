KASTAMONU - Ilgaz Dağı'na yeterli kar yağmayınca kayakçılar antrenmanı asfaltta yapıyor - Son Dakika

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'na yeterli kar yağmayınca kayakçılar antrenmanı asfaltta yapıyor

17.12.2020 12:13

Ilgaz Dağı'na yeterli kar yağmaması nedeniyle Kastamonu'daki kayak sporcuları, antrenmanlarını paten ve tekerlekli kayaklarla sürdürüyor.

Ilgaz Dağı'na yeterli kar yağmaması nedeniyle Kastamonu'daki kayak sporcuları, antrenmanlarını paten ve tekerlekli kayaklarla sürdürüyor.

Kış sporlarında Türkiye'deki önemli merkezlerden olan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, bölgeye eğlenmeye gelenlerin yanı sıra kayak sporuyla uğraşanlar için de önemli bir yer konumunda bulunuyor. Genellikle aralık ayının başında karla buluşan Ilgaz Dağı'na şimdiye kadar yeterli kar yağmadı.

Dağda kayak antrenmanlarına başlaması gereken sporcular, yeterince kar olmadığı için çalışmalarına tekerlekli kayak ve patenlerle devam etmek zorunda kalıyor.

Kayak Antrenörü Muhammed Kızılarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılında İtalya'da yapılan şampiyonada dünya şampiyonu olduğunu söyledi.

İtalya'nın Torino kentinde 2006 yılında düzenlenen kış olimpiyatlarına katıldığını aktaran Kızılarslan, şu anda Kastamonu'da yeni kayakçılar yetiştirdiğini dile getirdi.

Çalışmalara aralıksız devam ettiğini ifade eden Kızılarslan, "Kayaklı koşu ve biatlon branşında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce biatlon branşında iki sporcuyu mili takıma gönderdim. Kastamonu Zirve Kayak Spor Kulübü ve Kastamonu Ilgaz Kayak ve Kızak Spor Kulübü olarak 17 sporcumuzla asfalt üzerinde patenlerle antrenman yapmaktayız. Kar yağışı geciktiği için asfalt çalışmalarını kar yağana kadar sürdüreceğiz. Ilgaz Dağı'na ne zaman yeterli kar yağarsa ondan sonra orada kayak antrenmanlarına devam edeceğiz." diye konuştu.

"Çocuklarımızın hepsi çok başarılı, güzel işler yapacak ama malzememiz eksik"

Antrenmana gelen sporcuların çok mutlu olduğunu belirten Kızılarslan, şunları kaydetti:

"Gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bireysel olması, açık havada ve doğada yapılması dolayısıyla pandemiden çok fazla etkilenmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. İki kulübümüz de yeni kurulduğu için bazı eksiklerimiz var. Tekerlekli kayak ve kayak eksiğimiz var. Çocuklarımızın hepsi çok başarılı. Güzel işler yapacak ama malzememiz eksik. Bu konuda da yetkililerden destek bekliyoruz."

Sporculardan Utku Taha Zengin (11) ise bir yıldır kayak sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Antrenör Muhammed Kızılarslan öncülüğünde tekerlekli kayak antrenmanlarını sürdürdüklerini ifade eden Zengin, "Kar yağmadığı için asfalt zeminle antrenman yapıyoruz. Bir an önce Ilgaz'a yeterli karın yağmasını bekliyoruz. Kar yağdığında daha güzel şekilde kar üzerinde antrenmanlarımızı yapacağız." diye konuştu.

İyi bir kayakçı olmak istediğini vurgulayan Zengin, "Önce burada tüm gücümle çalışıp Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. İlerleyen zamanlarda da milli takıma seçilip olimpiyatlarda ülkemize altın madalya getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'na yeterli kar yağmayınca kayakçılar antrenmanı asfaltta yapıyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'na yeterli kar yağmayınca kayakçılar antrenmanı asfaltta yapıyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'na yeterli kar yağmayınca kayakçılar antrenmanı asfaltta yapıyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'na yeterli kar yağmayınca kayakçılar antrenmanı asfaltta yapıyor

Ilgaz Dağı, Kayak, Ilgaz, kar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor KASTAMONU - Ilgaz Dağı'na yeterli kar yağmayınca kayakçılar antrenmanı asfaltta yapıyor - Son Dakika Spor


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