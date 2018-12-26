Son Dakika Haberleri: Ilgaz Dağı'na Yılbaşı İlgisi

Ilgaz Dağı'na Yılbaşı İlgisi

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki oteller, yılbaşı öncesinde doluluk sevinci yaşıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki oteller, yılbaşı öncesinde doluluk sevinci yaşıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.

Kış tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerde yılbaşı yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu söyledi.

Ilgaz'da kar kalınlığının 60 santimetreyi aştığını ifade eden Akkaya, "Dün yağan karla birlikte bölgede kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaştı. Yeterli kar kalınlığına ulaşınca kayak merkezimizi açtık." dedi.

Yeni yıl hazırlıklarının sürdüğünü belirten Akkaya, "Otellerde doluluk oranı yüzde 100'lere yaklaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu'nun yüce dağına ilgi oldukça fazla." diye konuştu.

Akkaya, kayak yapmayı ve doğayı seven herkesi Ilgaz'a davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:37 Kaynak: AA

Türkiye, Ilgaz Dağı, Ilgaz, Güncel
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