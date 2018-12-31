Son Dakika Haberleri: Ilgaz Dağı'na Yılbaşı İlgisi

Ilgaz Dağı'na Yılbaşı İlgisi

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki otellerde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Ilgaz Dağı'na Yılbaşı İlgisi, System.String[]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki otellerde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.


Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz, kış mevsiminde pek çok tatilcinin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Yılbaşı tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımlı dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp keyifli vakit geçirebiliyor.


Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerde doluluğun yüzde 100'e ulaştığını belirtti.

İlgiden memnun olduklarını ifade eden Akkaya, "Ilgaz Dağı'nın bu güzel atmosferini gören ziyaretçilerimiz çok mutlu oluyor. Burası ülkemizin ender köşelerinden biri. Ilgaz bir kış turizmi cenneti." dedi.

Ankara ve çevre illerden birçok kişinin tesise geldiğini kaydeden Akkaya, "Boş odamız kalmadı. Herkesin buraya gelip eğlenmesini tavsiye ediyoruz. Ilgaz, doğasıyla, kayakseverlere sunduğu imkanlarıyla ülkenin göz bebeği. Doğal güzellikler içerisinde dolu dolu bir tatil geçirmek isteyenleri Ilgaz'a bekliyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:40 Kaynak: AA

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