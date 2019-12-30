Ilgaz Dağı'nda AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı'nda AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylandı - Son Dakika

Ilgaz Dağı'nda AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylandı

7 saat önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden bin 850 rakımlı Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylandı.

Ilgaz Dağı'nda AA'nın

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden bin 850 rakımlı Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylandı.


Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz'da kayakseverler ve otel görevlileri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde çektiği fotoğrafları inceledi.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Sezen, "Hepsi birbirinden güzel. Seçmekte zorlandım. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ederim." dedi.

Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oylayanlardan Temel Kesikbaş da yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

Kesikbaş, fotoğrafların hepsinin büyük anlamlar içerdiğini söyledi.

Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Türkiye, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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