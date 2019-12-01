Son Dakika Haberleri: Ilgaz Dağı'nda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
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Ilgaz Dağı'nda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

6 saat önce

Ilgaz Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ilgaz Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı kolaylaştıran Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni kullanmaları yasak olan tırlar, Ilgaz Dağı'nda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Tır sürücülerinin bazıları, ekiplerin yolu açması için araçlarını yol kenarında bekletiyor.

Yolda kalan tır sürücüsü Efendi Satılmış, gazetecilere yaptığı açıklamada, karın aniden bastırdığını söyledi.

Kar yağışı beklemediklerini ifade eden Satılmış, "Tırın boş olması nedeniyle çıkamadık. Yol kapanmadı ama büyük araçlar çıkamıyor, küçük araçlar çıkıyor. Karayollarını aradım, onların gelmesini bekliyorum. Taşköprü ilçesine mazot bıraktık, Kırıkkale'ye dönüş yapıyorduk. Tünel yasak olduğu için burayı kullanmak zorundayız." diye konuştu.

Karayolları ve trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ilgaz Dağı'nda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Ilgaz Dağı, Ilgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:04 Kaynak: AA
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