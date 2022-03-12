KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

12.03.2022 16:51

Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkili oluyor.

Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkili oluyor.

Öğle saatlerinden itibaren Ilgaz Dağı'nın tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yolunda başlayan kar devam ediyor. Bölgede kar yağışının yanı sıra sis etkisini gösteriyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı, zaman zaman Kastamonu il merkezinde de etkili oluyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

YORUMLAR
500
KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor

Ilgaz Dağı, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
18:16 İstanbul'u esir eden kar, Süper Lig'i de etkiledi! Antalyaspor, Başakşehir maçına gelemiyor
18:10 Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's açıkladı: Savaş gıda fiyatlarını vuracak
17:56 Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan açıklamalar yaptı! Paylaşımında, ''Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun'' ifadelerini kullandı
17:53 Dayısını öldürüp yengesini tüfekle yaraladı! Olayın perde arkası ablasının dayısının oğluna kaçması çıktı
17:26 Sedat Peker'den uzun süre sonra yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti
17:22 Ortalık karıştıracak açıklama! TFF'den Ali Koç'a sert yanıt
17:20 Galatasaray'dan, derbinin ertelenmesine karşı çıkan Beşiktaş'a yanıt: Avrupa'da gol bile atamadınız
17:15 İzmir'de feci kaza! Bağlantı demirleri kestiği asansörün altında kalan hurdacı hayatını kaybetti
17:03 Basın toplantısında şaşırtan olay! Kadın boksör bir anda soyunmaya başladı
16:44 Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu netleşti! Başarılı futbolcuların olmaması taraftarın moralini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 18:24:07. #1.11#
SON DAKİKA: KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement