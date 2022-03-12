KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika

Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkili oluyor.

Öğle saatlerinden itibaren Ilgaz Dağı'nın tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yolunda başlayan kar devam ediyor. Bölgede kar yağışının yanı sıra sis etkisini gösteriyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı, zaman zaman Kastamonu il merkezinde de etkili oluyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.