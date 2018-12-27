Son Dakika Haberleri: Ilgaz Dağı'nda Kayak Sezonu Açıldı

Ilgaz Dağı'nda Kayak Sezonu Açıldı

1 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Ilgaz Dağı'nda Kayak Sezonu Açıldı, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden  Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Kayak Federasyonu Ilgaz Dağ Tesisleri Müdürü Can Erdem, kayak için büyük pistin açıldığını belirterek, "Yılbaşında Ilgaz'da tüm oteller dolu, sömestir tatiline büyük talep var" dedi. 

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde, son günlerde etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı, 1 metreye kadar ulaştı. 3'ü özel işletme olmak üzere toplam 7 otel, 2 kafeterya, 2 telesiyej, 1 teleski ve 2 babyliftin bulunduğu tesis, yılbaşının da yaklaşmasıyla yoğun ilgi gördü.

Kayak Federasyonu Ilgaz Dağ Tesisleri Müdürü Can Erdem, kayak sezonunun dün itibarıyla açıldığını belirterek, "Şu an büyük pisti açmış bulunmaktayız. Kar yağışına göre diğer pistlerimiz de açılacak. Şu anda misafirlerimiz kayak yapmaya başladı. Yılbaşında Ilgaz'da tüm oteller dolu, sömestir tatiline büyük talep var. Pistlerimizde, kayak merkezimizde tüm güvenlik önlemleri alındı. Tüm kayakseverleri Ilgaz'a bekliyoruz" diye konuştu. 

- Çankırı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:12 Kaynak: DHA

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