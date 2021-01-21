KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı - Son Dakika

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı

21.01.2021 14:39

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırlıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan Ilgaz, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Ilgaz Dağı'na geçen yıl yapılan ve 5,6 kilometre uzunluğunda piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi ise 23 Ocak Cumartesi gününden itibaren kayakseverleri ağırlayacak.

Ilgaz Snowboard ve Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı Ferzende Alptekin, AA muhabirine, kayak sezonunun açılmasını mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

Herkesi Ilgaz'a davet eden Alptekin, "Belki görmeyenler eleştirebilir ama Ilgaz, Türkiye'nin en güzel kayak merkezlerinden biri. Çünkü ormanın içinde bir kayak merkezi. Yavaş yavaş gelişiyor, daha da gelişecek. Gelenler buradan memnun ayrılıyor." dedi.

Ayşe Ertekin Ata ise Ankara'dan kayak yapmak için Ilgaz'a geldiğini belirterek, "Pistler bugün açıldı. Çok mutluyuz. Ağaçların, ormanın arasında kaymaktan çok mutluyuz. Kayakseverlere tavsiye ederiz." diye konuştu.

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı

Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı - Son Dakika


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