KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu nisan ayına uzadı - Son Dakika

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu nisan ayına uzadı

01.04.2021 11:01
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu nisan ayına uzadı, System.String[]

Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezinde sezonun nisan ayının ortalarına kadar uzaması, sevinçle karşılandı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezinde sezonun nisan ayının ortalarına kadar uzaması, sevinçle karşılandı.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan Ilgaz Dağı'nda mart ayının son günlerindeki yağışların ardından kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Geçen yıllarda yetersiz kar yağışı ve sıcaklık nedeniyle kayak sezonunun mart ayının ortalarında sona erdiği dağda, bu yıl kar yağışının etkili olması sayesinde sezon uzamış oldu.

Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Yurduntepe Kayak Merkezi, 5,6 kilometrelik pistiyle Türkiye'nin birçok noktasından gelen kayakseverlerden ilgi görüyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Yurduntepe Kayak Merkezinin Türkiye genelinden ilgi gördüğünü söyledi.

Kayakseverlerin her türlü ihtiyacının karşılandığı tesiste 3 kafeterya bulunduğunu belirten Sönmezışık, "Bu sene sezona geç başladık. Ocak ayının 23'ünde sezonu açtık. Kar geç geldi ama güzel geldi. Nisan ayının başlarındayız ve hala bir metreye yakın kar var. Mart ayının son günlerinde güzel kar yağdı. Bu şekilde nisan ayının ortasına kadar sezon uzamış oldu." ifadesini kullandı.

Özellikle salgın kuralları konusunda hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Sönmezışık, "Açık havada bu güzel doğada halkımıza hizmet vermekten mutluyuz. Sezon sonuna kadar bütün halkımızı açık havada gezmek, kayak yapmak için bölgeye bekliyoruz." dedi.

Tur acente sorumlusu Emre Elçi ise "Normalde mart aynın 15'i gibi sezon biterdi. Geç kalan karla birlikte Nisan 15'e kadar sezon uzadı. Ankara'dan misafirlerimizi Ilgaz'a getirerek bu güzelliği görmeleri için çalışıyoruz. Bundan sonra da sezon bitene kadar misafirlerimize bu güzelliği göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan tatil için gelen Eyüp Uyar ise nisan ayının gelmesine rağmen kayak sezonunun kapanmamasından dolayı mutlu olduklarına işaret ederek, "Hava çok güzel, zemin çok güzel, tesis çok güzel. Kayakseverleri bekliyoruz." diye konuştu.

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu nisan ayına uzadı
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu nisan ayına uzadı
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu nisan ayına uzadı
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu nisan ayına uzadı

Ilgaz Dağı, Nisan, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu nisan ayına uzadı - Son Dakika


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