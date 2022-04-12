KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu sona erdi - Son Dakika
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KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu sona erdi

12.04.2022 16:34

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe ve Ilgaz Dağı kayak merkezlerinde sezon sona erdi.

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe ve Ilgaz Dağı kayak merkezlerinde sezon sona erdi.

Ilgaz'ın doğal güzellikleri arasındaki iki kayak merkezi sezon boyunca binlerce kişiyi ağırladı.

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine, 2021-2022 kış sezonunun 25 Aralık'ta başladığını söyledi.

Sezonun çok güzel geçtiğini belirten Sönmezışık, "Bu yıl yüz bini aşkın ziyaretçimiz geldi. Bol çocuklu, bol öğrencili, bol misafirli bir sezon oldu. Bu sene kızak ve kayak pistlerimizde bazı iyileştirmeler, düzenlemeler yapmıştık. Bunların ne kadar gerekli olduğunu görmüş olduk. Biz yeni bir tesisiz, çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl eksikliklerimizi biraz daha gördük. İmkanlar neticesinde çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Yurduntepe'ye gelenlerin tesisten mutlu ayrıldığını ifade eden Sönmezışık şunları kaydetti:

"Gelen vatandaşlarımızın geri dönüşleri arasında tesisin fiziki yapısı, pistin güzelliği, karın kalitesi ve en büyük geri dönüş doğanın eşsiz güzelliği oldu. Ilgaz'ın bu muhteşem doğasını insanların bahar aylarında, yaz aylarında hatta sonbaharda da görmelerini arzu ediyoruz. Bu konuda birtakım sürprizlerimiz ve çalışmalarımız olacak. Ilgaz Dağı son yıllarda bütün halkımızın ziyaret ettiği bir turizm destinasyonu haline gelmeye başladı."

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu sona erdi
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu sona erdi
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu sona erdi
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu sona erdi
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu sona erdi
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu sona erdi
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu sona erdi
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu sona erdi

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Kaynak: AA

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