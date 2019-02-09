Son Dakika Haberleri: Ilgaz Dağı'nda Sis Etkili Oluyor

Ilgaz Dağı'nda Sis Etkili Oluyor

11 dakika önce

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde sis etkili oluyor.

Ilgaz Dağı'nda Sis Etkili Oluyor, System.String[]
Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde sis etkili oluyor.


Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.


Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde de sis yüzünden kayakseverler zaman zaman küçük çaplı kazalar yaşadı.

Sürücüler de kentten Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:55 Kaynak: AA

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