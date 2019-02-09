Ilgaz Dağı'nda Sis Etkili Oluyor

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde sis etkili oluyor.

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde sis etkili oluyor.





Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.





Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde de sis yüzünden kayakseverler zaman zaman küçük çaplı kazalar yaşadı.



Sürücüler de kentten Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.



Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı

Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı

Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar