Son Dakika Haberleri: Ilgaz Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Ilgaz Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:28 Kaynak: AA

Kastamonu, Ilgaz Dağı, Güncel
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