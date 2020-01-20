Ilgaz Dağı'nda yaban hayvanları için yemleme yapıldı - Son Dakika
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Ilgaz Dağı'nda yaban hayvanları için yemleme yapıldı

6 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez, 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Ilgaz Dağı'nda zorlu kış şartlarında yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Ilgaz Dağı'nda yaban hayvanları için yemleme yapıldı, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez, 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Ilgaz Dağı'nda zorlu kış şartlarında yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Üzmez, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Karaca, Milli Parklar Daire Başkanı Şeref Dağdelen ve DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ile Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda incelemede bulundu.

Daha sonra ekip, Ilgaz Yaban Hayatı Gelişme Sahası'nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında zaman zaman yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bu durumun önüne geçmek amacıyla yurt genelinde yemleme çalışması yaptığını vurgulayan Başyiğit, "Yaban hayvanları olumsuz kış şartlarında, karla kaplı alanlarda kendi yaşam alanlarında besin bulmakta zorlandığı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler program dahilinde yemleme yapıyorlar. Biz de Sayın Genel Müdürümüz öncülüğünde Bölge ve Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerimizle Ilgaz Dağı'nda bu çalışmayı yaptık." diye konuştu.

Yaban hayatında bulunan her türlü hayvan için yem bırakmaya çalıştıklarını anlatan Başyiğit, "Yonca, saman, buğday, yeşil sebze, havuç, elma gibi meyveleri bıraktık. Bu yiyecekleri özellikle memeli hayvanlardan, geyik, karaca, ayı için uygun olan yerlere bıraktılar." dedi.

Başyiğit, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'in Türkiye genelinde yemleme çalışmasının aksatılmadan sürdürülmesini istediğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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