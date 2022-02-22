Ilgaz Dağı'nda "Yurduntepe Kış Festivali" yapılacak - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda "Yurduntepe Kış Festivali" düzenlenecek.

Ziyaretçilere 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapma imkanı sunan Yurduntepe Kayak Merkezi, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sağlıyor.

Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden gelenleri ağırlayan Yurduntepe'de, 26 Şubat'ta kış festivali yapılacak.

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine, festivale katılımın yoğun olmasını beklediklerini söyledi.

Ilgaz Dağı'nda ilk kez kış festivali yapacaklarını anlatan Sönmezışık, "Bundan sonra devam edecek. Hafta sonu çok sayıda misafirimizi bölgede ağırlıyoruz. O kalabalığa hitaben bir festival olacak. Sahne performansları, konserler, şömine başında canlı müzik performansları olacak. Plaj voleybolu gibi kar voleybolu, kızak yarışları yapılacak, ikramlarda bulunacağız." diye konuştu.

Sönmezışık, finali görsel şölen şeklinde planladıklarını dile getirerek, "Saat 18.00 gibi kayak gösterileri başlayacak. En son, pistten kayak kulüpleri ve lisanslı sporcularımız meşaleler ve Türk bayrağı ile kayarak aşağıya inecek." dedi.