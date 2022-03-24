Ilgaz Dağı'nda zorda kalan kayak tutkunlarının yardımına JAK timleri koşuyor - Son Dakika

Ilgaz Dağı'nda görev yapan jandarma ekipleri, ağır kış şartlarında bölgede zorda kalan kayak tutkunlarının yardımına koşuyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Ilgaz Dağı'nda sezon boyunca ziyaretçilerin güvenliği için mesai harcıyor.

Ilgaz Kayak Merkezi ve Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde günün her saatinde görev yapan ekipler, vatandaşların dağda kaybolması ya da sakatlanması halinde, kar motorlarıyla olay yerine ulaşıp müdahale ediyor.

Sezon içerisinde iki kayak merkezinde haftada ortalama, kayak yaparken düşmeye bağlı sakatlanan 20 ve kayak merkezinin çeşitli noktalarında mahsur kalan 45 kişi, tim tarafından bulundukları yerlerden alınarak kar motorlarıyla oteller bölgesine getirildi.

Yaralananlara kayak merkezlerinde hazır bulunan UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, durumu ağır olanlar da ambulanslarla hastaneye sevk ediliyor.

Mahsur kaldığı yerden jandarma tarafından kurtarılan Abdullah Sönmez, AA muhabirine, tatil için Ilgaz'a geldiğini ifade ederek, "Yukarıda kayarken parmağımı incittim, aşağı inemedim. Bunun üzerine jandarmayı aradım. Sağ olsun jandarmadaki arkadaşlar yardımcı oldu. Güvenli bir şekilde beni indirdiler." dedi.

Ankara'dan gelen Osman Ali Usta ise Yurduntepe Kayak Merkezi'nin çok güzel olduğunu belirterek, "Yukarıda arkadaşlarla hızlı bir şekilde kayarken istemsiz şekilde düştüm. Bacağım incindiği için inemedim. Jandarmadaki arkadaşlar haber sonrası hemen gelerek beni aldı. Burada kendimi çok güvende hissediyorum. Önümüzdeki yıl da buraya gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Beyza Sarı da "Pist çok uzun olduğu için yukarıdan aşağı kayarken yorulduk ve kaldık. Aşağı inemeyince jandarmadan rica ettik, onlar da alıp bizi indirdi." ifadelerini kullandı.