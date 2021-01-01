KASTAMONU - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezi karsız ve sessiz kaldı - Son Dakika

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezi karsız ve sessiz kaldı

01.01.2021 16:23

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz, yeni yılın ilk gününü karsız ve sessiz karşıladı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz, yeni yılın ilk gününü karsız ve sessiz karşıladı.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu- Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Kayak merkezindeki oteller, yetersiz kar yağışı ve yeni tip koronovüris (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk gününü sessiz karşıladı. Bölgedeki otellerin bazıları faaliyet göstermezken, açılanlarda ise yoğunluk olmadı.

Ankara'dan Ilgaz'a gelen Arzu Cesur Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını burada değerlendirmek istediklerini belirterek, "Üç aile olarak kısıtlama günlerini karla değerlendirelim dedik ama kar yok. Biz de manzara seyrediyoruz. 2019'un nisan ayında gelmiştim. O zaman inanılmaz derecede kar ve tipi vardı. Bu sene de aynı manzarayı görürüz diye düşünmüştük ama maalesef kar yağmamış." dedi.

Hatice Bulut ise 2 yıldır Ankara'da kar göremediklerini dile getirerek, "Bu sene belki Ilgaz'da görürüz diye düşünerek geldik ama Ilgaz'da da sukutuhayale uğradık. İnşallah salgınla uğraşırken yağış yetersizliği nedeniyle bir de kıtlıkla uğraşmayız." diye konuştu.

Yerel gazeteci Cebrail Keleş ise yılın ilk gününü Ilgaz'da karsız karşıladıklarını ifade etti.

Kısıtlama nedeniyle kayak merkezinin boş olduğuna işaret eden Keleş, şunları kaydetti:

" Ilgaz Dağı'nın en mahzun, sessiz günlerinden birine tanıklık ediyoruz. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ile yağmayan karın büyük etkisi var. Şu anda bulunduğumuz yerde normalde iğne atsan yere düşmeyecek kadar turist olması gerekirken ıssız bir dağdayız. Ilgaz'da bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeyiz ve hava sıcaklığı 4 derece. Bu mevsimde hiç olmayacak bir sıcaklık."

Yıllardır bölgeye geldiğini anlatan Keleş, "Ilgaz'ı çok seven biri olarak yaklaşık 30 yıldır bu dağa her mevsim iner çıkarım, ilk kez bu mevsimde bu kadar karsız bir dağ görüyorum." dedi.

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezi karsız ve sessiz kaldı
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezi karsız ve sessiz kaldı
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezi karsız ve sessiz kaldı
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezi karsız ve sessiz kaldı

Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezi karsız ve sessiz kaldı - Son Dakika


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