Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu, System.String[]

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.


Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.


Hafta sonu tatilini Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi ile Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp keyifli vakit geçirebiliyor.


Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan Ilgaz, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor.


Ziyaretçilerden Ünsal Polat, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini söyledi.

İlhan Ulusoy ise kayak merkezine Ankara'dan geldiğini ifade ederek, "Ilgaz'ı seviyoruz, doğası çok güzel. Burada kayak yapmak çok güzel. Diğer kayak merkezlerini de gezdim ama Ilgaz'ın üzerine başka bir kayak merkezi yok." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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