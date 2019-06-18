Ilgaz Dağı'ndaki yeni kayak tesisi bu yıl açılacak

Ilgaz Dağı Mili Parkı'nın Kastamonu sınırlarında kalan bölümünde kurulan 6 kilometre uzunluğundaki yeni kayak tesisinin bu yıl açılması bekleniyor.

Ilgaz Dağı Mili Parkı'nın Kastamonu sınırlarında kalan bölümünde kurulan 6 kilometre uzunluğundaki yeni kayak tesisinin bu yıl açılması bekleniyor.

Ilgaz Dağı'nda 2013 yılında yapımına başlanılan Yurdun Tepe Kayak Merkezi'nin tamamlanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından 20 milyon liralık kaynak aktarıldı. Tesisin gönderilen kaynağın ardından tamamlanarak 2019-2020 kış sezonunda kayakseverlere hizmet etmesi planlanıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, özel idare ekipleri ve yüklenici firma görevlileriyle kayak tesisinde incelemelerde bulundu.

Karahasan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yatırımın son aşamasına geldiklerini söyledi.

Tesisin bu yıl tamamlanıp tamamlanmayacağı konusunda tereddüt oluştuğunu belirten Karahasan, "Fakat Kültür ve Turizm Bakanımızın son ziyaretinde Kastamonu'ya, Ilgaz'a verdiği 20 milyon liralık destekle bu sene tesisi tamamlamayı planlıyoruz. Son yapmamız gereken yatırımları ve son işleri konuştuk. İnşallah tesisimiz verilen bu destekle 2019-2020 kış sezonunda hizmete açılacak. Hem Ilgaz'ımıza hem yöremize hem Türkiye'mize çok güzel bir tesis kazandırmış olacağız." dedi.

Yurdun Tepe'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Karahasan, "İnsan eli değmemiş olan Yurdun Tepe'de bu tesisleri gerçekleştiriyoruz. Araya mahkeme süreci de girdi. 2013 yılında fizibilite ve etüt işlerine başlamıştık. 2016 yılında hizmete açmayı planlamıştık ama bu seneye kadar sarktı. Eğer bunu bu senenin rakamlarıyla değerlendirmek gerekirse yaklaşık 150 milyon lirayı bulan bir yatırım." diye konuştu.

Mekanik tesisin uzunluğunun 3 kilometre olduğunu bildiren Karahasan, "Pistlerimiz yaklaşık 6 kilometre. İki etaptan oluşuyor. 2 bin 350 koddan bin 800 koda inen bir kayak pisti. Belki Türkiye'de 500 metrelik rakım farkıyla inen başka bir tesis azdır. Taşıma kapasitelerimiz de yüksek. Birinci etabımız yaklaşık 4 kilometre. 6 kişilik taşıma kapasitesine sahip mekanik tesisimiz var. İkinci etabımız da yaklaşık 2 kilometre kayak pistine ve bin 100 metrelik mekanik tesis ile 4 kişi taşıma kapasiteli kabine sahip. İsteyen kayakçılarımız etap etap kullanabilecek. İkinci etabımız profesyonel bir etap. İsteyen kesintisiz olarak 6 kilometre gibi uzun bir mesafeyi keyifle kayabilecek. Bittiği zaman Türkiye'de ses getiren bir tesis olacak. Türkiye'ye önemli bir eser kazandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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