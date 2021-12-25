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Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

25.12.2021 13:49
Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırlıyor.

Hafta sonu tatilini kayak merkezinde geçirmek isteyen ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp keyifli vakit geçiriyor.

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine, geçen sezonun 23 Ocak'ta açıldığını söyledi.

Bu sezon erken açtıkları için mutlu olduklarını dile getiren Sönmezışık, "Bu sene pistlerimizde bazı iyileştirmeler ve düzenlemeler yaptık. Kayakseverlerimize farklı alternatifler sunduk. İyi bir sezon bekliyoruz. Ilgaz'ın eşsiz doğasında misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Herkesi bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Emrah Pinyaloğlu ise Ilgaz'ı yaz kış çok sevdiklerini belirterek, "Kış aylarında Ilgaz Dağı ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Sezonun açılışını yapalım dedik. Arkadaşlarımla geldim." diye konuştu.

Hakkı Tabanoğlu da Ilgaz'daki kar kalitesini çok beğendiğini ifade etti.

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

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Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika
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