Ilgaz Dağı ocak ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı ocak ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Ilgaz Dağı ocak ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı

6 saat önce

Kastamonu ile Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı, ocak ayında 50 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Ilgaz Dağı ocak ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı, System.String[]

Kastamonu ile Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı, ocak ayında 50 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Batı Karadeniz'in en yüksek dağı Ilgaz, kış turizminin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok kentinden ziyaretçi ağırlıyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Kış tatilini Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki kayak merkezinde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ocakta açılışı yapılan, 6 kilometreyle Batı Karadeniz'in en uzun pistine sahip Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezini bünyesinde barındıran Ilgaz, farklı aktiviteleriyle de tatilcilerden ilgi görüyor.

Ilgaz Dağı'ndaki tesislerin kayıtlarına göre, ocak ayında 50 bin ziyaretçi ağırlandı.

Vatandaşlardan Gökay Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı'na Çankırı'dan günübirlik tatil için geldiğini belirtti.

Kayak merkezinde fiyatların uygun olduğunu ifade eden Aşık, "Ilgaz Dağı birçok yere göre daha iyi. Burası bize yakın olduğu için de tercih ediyoruz. Pistleri güzel, tüm vatandaşların burayı görmesini isterim." dedi.

Ilgaz Dağı'nı çok sevdiğini anlatan Emre Aşık ise "Sadece kayak yapmaya değil gezmeye de gelinebilir. Buranın bizim için ayrı bir yeri var." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Uğur Baysal da "Hem temiz hava almak hem de Ankara'da bulamadığımız karı yaşamak için geldik. Buranın doğası harika. Bu çam ağaçları hazine gibi." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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